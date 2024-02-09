Россияне стали чаще использовать химическое оружие против украинских воинов

Российский военный в костюме химзащиты. Фото иллюстративное: росСМИ

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские захватчики все чаще совершают химические атаки. Только за сутки 8 февраля россияне осуществили 6 сбросов боеприпасов со слезоточиво-удушающим веществом хлорпикрин.

Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский у Telegram в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

Пост генерала Тарнавского. Фото: скриншот

Химические атаки россиян

Генерал добавил, что за неделю зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать украинских военных ядовитыми веществами.

"Украинские воины продолжают стойко держать оборону. Общие потери врага за минувшие сутки составляют 417 российских оккупатов и 35 единиц вооружения и военной техники (не считая БпЛА)", — сообщил Тарнавский.

В частности, враги потеряли 12 боевых бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Кроме того, украинские силы обороны уничтожили 2 состава боеприпасов противника. также защитники Украины нейтрализовали или уничтожили 224 БпЛА разных типов.

В свою очередь, россияне существенно увеличили применение дронов-камикадзе — 114 ударов за минувшие сутки. Это самый большой показатель с начала февраля.

Ранее Тарнавский рассказывал, что россияне перешли в наступление и увеличили частоту авиаударов на фронте.

Кроме того, Тарнавский описал ситуацию на направлениях фронта и назвал потери врага.