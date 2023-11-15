Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни використали хімічну зброю проти ЗСУ на двох напрямках, — Deep State arrow

Росіяни використали хімічну зброю проти ЗСУ на двох напрямках, — Deep State

15 листопада 2023 20:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни використали хімічну зброю проти ЗСУ на двох напрямках, — Deep State
Український військовий в костюмі хімзахисту. Фото: АрміяInform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти застосували хімічну зброю проти українських бійців на двох напрямках фронту. Йдеться про Сватівський та Бахмутський напрямки.

Про це повідомляє Deep State.

Читайте також:

Окупанти застосовують хімічну зброю проти ЗСУ

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках", — йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало і який вже неодноразово використовувався проти наших військ.

Хлорпікрин — безбарвна речовина з різким запахом. При контакті вона викликає запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, працює як сльозогінний газ. Також хлорпікрином можна отруїти воду та їжу, а у великих кількостях він може призвести до смерті. Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, хлорпікрин заборонений для використання у військових цілях.

Нагадаємо, що Збройні сили України намагаються відновити контрнаступальні дії, "зухвало" форсуючи Дніпро. Наші військові намагаються перекинути основний удар контрнаступу, що зупинився на Запоріжжі, на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі