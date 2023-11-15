Росіяни використали хімічну зброю проти ЗСУ на двох напрямках, — Deep State
Російські окупанти застосували хімічну зброю проти українських бійців на двох напрямках фронту. Йдеться про Сватівський та Бахмутський напрямки.
Про це повідомляє Deep State.
Окупанти застосовують хімічну зброю проти ЗСУ
"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках", — йдеться в повідомленні.
На думку аналітиків, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало і який вже неодноразово використовувався проти наших військ.
Хлорпікрин — безбарвна речовина з різким запахом. При контакті вона викликає запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, працює як сльозогінний газ. Також хлорпікрином можна отруїти воду та їжу, а у великих кількостях він може призвести до смерті. Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, хлорпікрин заборонений для використання у військових цілях.
Нагадаємо, що Збройні сили України намагаються відновити контрнаступальні дії, "зухвало" форсуючи Дніпро. Наші військові намагаються перекинути основний удар контрнаступу, що зупинився на Запоріжжі, на лівий берег Дніпра у Херсонській області.
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