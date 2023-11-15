Росіяни використали хімічну зброю проти ЗСУ на двох напрямках, — Deep State

Український військовий в костюмі хімзахисту. Фото: АрміяInform

Російські окупанти застосували хімічну зброю проти українських бійців на двох напрямках фронту. Йдеться про Сватівський та Бахмутський напрямки.

Про це повідомляє Deep State.

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"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках", — йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало і який вже неодноразово використовувався проти наших військ.

Хлорпікрин — безбарвна речовина з різким запахом. При контакті вона викликає запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, працює як сльозогінний газ. Також хлорпікрином можна отруїти воду та їжу, а у великих кількостях він може призвести до смерті. Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, хлорпікрин заборонений для використання у військових цілях.

Нагадаємо, що Збройні сили України намагаються відновити контрнаступальні дії, "зухвало" форсуючи Дніпро. Наші військові намагаються перекинути основний удар контрнаступу, що зупинився на Запоріжжі, на лівий берег Дніпра у Херсонській області.