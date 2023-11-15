Россияне использовали химическое оружие против ВСУ на двух направлениях, — Deep State
Российские оккупанты применили химическое оружие против украинских бойцов на двух направлениях фронта. Речь идет о Сватовском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает Deep State.
Оккупанты применяют химическое оружие против ВСУ
"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях", — говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах немало и который уже неоднократно использовался против наших войск.
Хлорпикрин — бесцветное вещество с резким запахом. При контакте оно вызывает воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, работает как слезоточивый газ. Также хлорпикрином можно отравить воду и пищу, а в больших количествах может привести к смерти. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, хлорпикрин запрещен для использования в военных целях.
Напомним, что Вооруженные силы Украины пытаются возобновить контрнаступательные действия, "дерзко" форсируя Днепр. Наши военные пытаются перекинуть основной удар контрнаступления, остановившегося на Запорожье, на левый берег Днепра в Херсонской области.
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