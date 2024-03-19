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Росіяни вивезуть 9 000 дітей із Бєлгородської області

19 березня 2024 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни вивезуть 9 000 дітей із Бєлгородської області
Наслідки дронової атаки в Бєлгороді. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни планують вивезти близько 9 000 дітей із Бєлгородської області. Вони поїдуть у Пензу, Тамбов і в Калугу.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у вівторок, 19 березня.

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Гладков заявив, що планується вивезення приблизно 9 000 дітей із Бєлгорода і Бєлгородського району, Шебекинського округу Грайворонського району.

"Домовляємося з колегами-губернаторами, ось 22-го числа 1200 дітей їдуть у Пензу, Тамбов і Калугу. Далі Ставропольський край, зараз проговоримо окремо, система вибудувана", — додав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки чотирьох безпілотників на Бєлгородську область Російської Федерації в ніч проти 17 березня постраждало селище Октябрське. Там пошкоджено лінії електропередач та газу.

Також 16 березня жителі Бєлгородської області повідомили про атаку. У регіоні пролунали вибухи, які спричинили паніку серед місцевих жителів.

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Бєлгородська область

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