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Россияне вывезут 9 000 детей из Белгородской области

19 марта 2024 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне вывезут 9 000 детей из Белгородской области
Последствия дроновой атаки в Белгороде. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне планируют вывезти около 9 000 детей из Белгородской области. Они поедут в Пензу, Тамбов и в Калугу.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 19 марта.

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Гладков заявил, что планируется вывоз примерно 9 000 детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа Грайворонского района.

"Договариваемся с коллегами-губернаторами, вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, Тамбов и в Калугу. Далее Ставропольский край, сейчас проговорим отдельно, система выстроена", — добавил он.

Напомним, в результате атаки четырех беспилотников на Белгородскую область Российской Федерации в ночь на 17 марта пострадал поселок Октябрьский. Там повреждены линии электропередачи и газа.

Также 16 марта жители Белгородской области сообщили об атаке. В регионе прогремели взрывы, повлекшие панику среди местных жителей.

россия
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россияне
Белгородская область

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