Росіяни вже розпочали шукати шляхи втечі від нових західних санкцій — деталі

Військовий завод у Росії. Фото: росЗМІ

У Росії вже почали готуватися до майбутніх санкцій країн Заходу. Громадяни РФ все активніше намагаються розробити рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі точних верстатів західного виробництва.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Росія готується до санкцій

У травні цього року уряд РФ схвалив "Концепцію технологічного розвитку до 2030 року". Вона заохочує внутрішнє виробництво високотехнологічної продукції, такої як прецизійні верстати, а також зобов'язує вітчизняні підприємства виробляти щонайменше 75% високотехнологічної продукції в Росії до 2030 року.

"Російський державний оборонний конгломерат "Ростех" повідомив у серпні 2023 року, що російська група "СТАН", найбільший вітчизняний виробник прецизійних верстатів, яку "Ростех" придбав у 2019 році, є основним елементом російської програми імпортозаміщення", — йдеться у звіті.

У жовтні керівник дочірньої компанії "Ростеха" "РТ-Капітал" Семен Якубов заявив, що державний оборонний конгломерат сподівається використати групу "СТАН" для задоволення потреби країни в сучасних прецизійних верстатах за відсутності західного імпорту.

За словами Якубова, західні санкції і війна в Україні різко збільшили військовий і цивільний попит РФ на верстати вітчизняного виробництва. Він наголосив, що "СТАН" не зміг задовольнити навіть третину від загального обсягу російських замовлень на прецизійні верстати в 2023 році на суму близько шести мільярдів рублів.

Аналітики додали, що Якубов також заявив, що попит Росії на прецизійні верстати набагато більший, ніж її поточні виробничі можливості.

Нагадаємо, Європейський Союз планує заборонити експорт верстатів і деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема, під обмеження можуть потрапити алмази і деякі інші ресурси.

Також ми писали, що росіяни придбали канадську систему виявлення дронів для захисту Москви. Її ввезли в країну, ймовірно, в обхід санкцій.