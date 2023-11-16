Россияне уже начали искать пути ухода от новых западных санкций — детали

Военный завод в России. Фото: росСМИ

В России уже начали готовиться к будущим санкциям стран Запада. Граждане РФ все активнее пытаются разработать решения по импортозамещению для закупки точных станков западного производства.

Об этом говорится в отчете ISW.

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В мае этого года правительство РФ одобрило "Концепцию технологического развития до 2030 года". Она поощряет внутреннее производство высокотехнологичной продукции, такой как прецизионные станки, а также обязывает отечественные предприятия производить не менее 75% высокотехнологичной продукции в России до 2030 года.

"Российский государственный оборонный конгломерат "Ростех" сообщил в августе 2023 года, что российская группа "СТАН", крупнейший отечественный производитель прецизионных станков, которую "Ростех" приобрел в 2019 году, является основным элементом российской программы импортозамещения", — говорится в отчете.

В октябре руководитель дочерней компании "Ростеха" "РТ-Капитал" Семен Якубов заявил, что государственный оборонный конгломерат надеется использовать группу "СТАН" для удовлетворения потребности страны в современных прецизионных станках при отсутствии западного импорта.

По словам Якубова, западные санкции и война в Украине резко увеличили военный и гражданский спрос РФ на станки отечественного производства. Он отметил, что "СТАН" не смог удовлетворить даже треть от общего объема российских заказов на прецизионные станки в 2023 году на сумму около шести миллиардов рублей.

Аналитики добавили, что Якубов также заявил, что спрос России на прецизионные станки гораздо больше, чем ее текущие производственные возможности.

Напомним, Европейский Союз планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и некоторые другие ресурсы.

Также мы писали, что россияне приобрели канадскую систему обнаружения дронов для защиты Москвы. Ее ввезли в страну, вероятно, в обход санкций.