Росіяни заявляють, що у Курській області збили безпілотник

ППО збиває безпілотник. Фото: АР

Росіяни повідомляють, що 27 жовтня, близько опівночі, у

у Курській області нібито збили безпілотник. Там чули звуки вибухів.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

Читайте також:

У Курській області повідомили про збиття БпЛА

В Росії повідомили, що Сили ППО перехопили український безпілотник над Курською областю.

"Черговими засобами ППО перехоплено безпілотний літальний апарат над територією Курської області", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що нібито перехопили український безпілотник у районі населеного пункту Курчатів.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу ТАСС

Нагадаємо, Служба безпеки України атакувала російський військовий табір біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.