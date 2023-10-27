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Росіяни заявляють, що у Курській області збили безпілотник

27 жовтня 2023 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росіяни заявляють, що у Курській області збили безпілотник
ППО збиває безпілотник. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни повідомляють, що 27 жовтня, близько опівночі, у
у Курській області нібито збили безпілотник. Там чули звуки вибухів. 

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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В Росії повідомили, що Сили ППО перехопили український безпілотник над Курською областю.

"Черговими засобами ППО перехоплено безпілотний літальний апарат над територією Курської області", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що нібито перехопили український безпілотник у районі населеного пункту Курчатів.

Повідомлення російських ЗМІ
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу ТАСС

Нагадаємо, Служба безпеки України атакувала російський військовий табір біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.

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