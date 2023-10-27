Росіяни заявляють, що у Курській області збили безпілотник
Росіяни повідомляють, що 27 жовтня, близько опівночі, у
у Курській області нібито збили безпілотник. Там чули звуки вибухів.
Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.
У Курській області повідомили про збиття БпЛА
В Росії повідомили, що Сили ППО перехопили український безпілотник над Курською областю.
"Черговими засобами ППО перехоплено безпілотний літальний апарат над територією Курської області", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
У відомстві зазначили, що нібито перехопили український безпілотник у районі населеного пункту Курчатів.
Нагадаємо, Служба безпеки України атакувала російський військовий табір біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.
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