Россияне заявляют, что в Курской области сбили беспилотник

ПВО сбивает беспилотник. Фото: АР

Россияне сообщают, что 27 октября, около полуночи,

в Курской области якобы сбили беспилотник. Там слышали звуки взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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В России сообщили, что Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Курской областью.

"Очередными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что якобы перехватили украинский беспилотник в районе населенного пункта Курчат.

Скриншот сообщения из Telegram-канала ТАСС

Напомним, Служба безопасности Украины атаковала российский военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области. Зафиксировано не менее 18 попаданий дронов.