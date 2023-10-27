Россияне заявляют, что в Курской области сбили беспилотник
Россияне сообщают, что 27 октября, около полуночи,
в Курской области якобы сбили беспилотник. Там слышали звуки взрывов.
Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.
В Курской области сообщили об уничтожении БпЛА
В России сообщили, что Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Курской областью.
"Очередными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что якобы перехватили украинский беспилотник в районе населенного пункта Курчат.
Напомним, Служба безопасности Украины атаковала российский военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области. Зафиксировано не менее 18 попаданий дронов.
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