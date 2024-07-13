Авіаудар по Донеччині 13 липня — окупанти атакували автобусну зупинку з пасажирами

Пошкоджений автобус внаслідок авіаудару. Фото: Національна поліція

Армія Росії у п'ятницю, 12 липня, скоїла авіаудар по Мирнограду Донецької області. Ворожий удар завдали по зупинці, де перебували люди, та по адміністративній будівлі.

Про це розповіли в відділі комунікації Національної поліції України.

Читайте також:

Росіяни скоїли авіаудар по Донеччині

За інформацією від правоохоронців, удар було здійснено керованими авіабомбами "УМПБ Д-30СН". На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. Ще одна жінка 1983 року народження померла в лікарні.

Серед поранених 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей, 20-62 років.

Також внаслідок авіаудару руйнувань зазнали вісім багатоквартирних та пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі, два заклади освіти та цивільний автомобіль.

Ситуація на Донеччині — останні події

Нагадаємо, раніше армія Росії цілеспрямовано вдарила по українських енергетиках, які виконували ремонтні роботи у Донецькій області, поранивши одного чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що загарбники обстріляли Українськ та Покровськ, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина, ще троє поранені.

Також у Волноваському районі через ворожий обстріл загинула співробітниця однієї із сільських рад.