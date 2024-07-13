Авиаудар по Донецкой области 13 июля — оккупанты атаковали автобусную остановку с пассажирами

Поврежденный автобус в результате авиаудара. Фото: Национальная полиция

Армия России в пятницу, 12 июля, совершила авиаудар по Мирнограду Донецкой области. Вражеский удар нанесли по остановке, где находились люди, и по административному зданию.

Об этом рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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По информации от правоохранителей, удар был нанесен корректируемыми авиабомбами "УМПБ Д-30СН". На месте погибли трое мужчин, среди них 42-летний водитель автобуса. Еще одна женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.

Среди раненых 16-летний парень, а также еще восемь человек, 20-62 лет.

Также в результате авиаудара были повреждены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания, два учебных заведения и гражданский автомобиль.

Ситуация в Донецкой области — последние события

Напомним, ранее армия России целенаправленно ударила по украинским энергетикам, выполнявшим ремонтные работы в Донецкой области, ранив одного мужчину.

Ранее мы сообщали, что захватчики обстреляли Украину и Покровск, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, еще трое ранены.

Также в Волновахском районе из-за вражеских обстрелов погибла сотрудница одного из сельских советов.