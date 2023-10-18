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Росіяни злякалися: в ISW пояснили, як діятиме командування армії РФ після атаки ATACMS

18 жовтня 2023 09:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни злякалися: в ISW пояснили, як діятиме командування армії РФ після атаки ATACMS
Ракети ATACMS. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Застосування Україною ракет ATACMS по аеродромам армії Російської Федерації налякало російське командування. Тепер йому доведеться роззосередити свої авіаційні сили, щоб уникнути їх повного знищення.

До такого висновку прийшов Інститут вивчення війни (ISW).

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Удари ATACMS мали ефект

"Удари ракетами ATACMS по оперативно значущих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту", — повідомили аналітики Інституту. 

Попередні супутникові знімки аеродрому Бердянськ показали, що російські війська розосередили літаки по аеродрому, а українські війська, ймовірно, змогли завдати ударів лише по окремих літаках раніше наявними ракетами великої дальності.

Озброєна касетними боєприпасами версія ракет великої дальності ATACMS дозволить українським силам завдавати удари по російських аеродромах, які можуть більш широко знищувати російські літаки та інші засоби.

"Імовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій", — говориться у повідомленні.

Загроза для військових складів РФ

Прибуття ракет великої дальності ATACMS також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусить російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів або подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

"ATACMS, ймовірно, поставить перед російськими силами новий виклик. Тепер російські сили можуть або зосередитися на укріпленні існуючих складів, або створити ще більш розосереджену і, отже, надмірно розширену систему логістики боєприпасів", — вважають аналітики.

Нагадаємо, що журналісти змогли дізнатися кількість переданих Україні американських ракет ATACMS. Про їх використання вже офіційно заявили в Україні.

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