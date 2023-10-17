Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні: деталі arrow

Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні: деталі

17 жовтня 2023 23:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні: деталі
Пуск ATACMS з РСЗВ HIMARS. Фото: телеканал CNN
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Журналісти змогли дізнатися кількість переданих Україні американських ракет ATACMS. Про їх використання вже офіційно заявили в Україні. 

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Цікаві цифри

Згідно з заявою неназваного джерела видання, кількість отриманих Україною ракет становить менше ніж 12 штук.

"За останні кілька днів в Україну поставили менше дюжини ракет", — наводить видання слова неназваного чиновника.

Журналісти уточнюють: поява на фронті таких ракет, як ATACMS, дає Україні можливість завдавати ударів по російських цілях, які знаходяться на великій відстані. При цьому бійці ЗСУ залишаються у безпечній зоні. Подібну практику вже спостерігали з моменту появи британських крилатих ракет Storm Shadow та французьких SCALP.   

В AP зазначають, що офіційні особи України та США не мали права публічно обговорювати це питання до офіційного оголошення та говорили про це на умовах анонімності. Тому передача ракет проходила під грифом "цілком таємно", аби в Пентагоні та американському уряді переконалися, що Україна не використає ці ракети по території Росії.

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента України заявили, що поява ATACMS не дасть російським військам та їх поплічникам в Україні безпечних місць. Натомість ефектний запуск секретних ракет показали у ЗСУ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі