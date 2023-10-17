Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні: деталі

Пуск ATACMS з РСЗВ HIMARS. Фото: телеканал CNN

Журналісти змогли дізнатися кількість переданих Україні американських ракет ATACMS. Про їх використання вже офіційно заявили в Україні.

Про це повідомляє Associated Press.

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Згідно з заявою неназваного джерела видання, кількість отриманих Україною ракет становить менше ніж 12 штук.

"За останні кілька днів в Україну поставили менше дюжини ракет", — наводить видання слова неназваного чиновника.

Журналісти уточнюють: поява на фронті таких ракет, як ATACMS, дає Україні можливість завдавати ударів по російських цілях, які знаходяться на великій відстані. При цьому бійці ЗСУ залишаються у безпечній зоні. Подібну практику вже спостерігали з моменту появи британських крилатих ракет Storm Shadow та французьких SCALP.

В AP зазначають, що офіційні особи України та США не мали права публічно обговорювати це питання до офіційного оголошення та говорили про це на умовах анонімності. Тому передача ракет проходила під грифом "цілком таємно", аби в Пентагоні та американському уряді переконалися, що Україна не використає ці ракети по території Росії.

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента України заявили, що поява ATACMS не дасть російським військам та їх поплічникам в Україні безпечних місць. Натомість ефектний запуск секретних ракет показали у ЗСУ.