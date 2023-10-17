Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине: детали

Пуск ATACMS из РСЗО HIMARS. Фото: телеканал CNN

Журналисты смогли узнать количество переданных Украине американских ракет ATACMS. Об их использовании уже официально заявили в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

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Интересные цифры

Согласно заявлению неназванного источника издания, количество полученных Украиной ракет составляет менее 12 штук.

"За последние несколько дней в Украину поставили меньше дюжины ракет", — приводит издание слова неизвестного чиновника.

Журналисты уточняют: появление на фронте таких ракет, как ATACMS, дает Украине возможность наносить удары по находящимся на большом расстоянии российским целям. При этом бойцы ВСУ остаются в безопасной зоне. Подобная практика уже наблюдалась с момента появления британских крылатых ракет Storm Shadow и французских SCALP.

AP отмечают, что официальные лица Украины и США не имели права публично обсуждать этот вопрос до официального объявления и говорили об этом на условиях анонимности. Поэтому передача ракет проходила под грифом "совершенно секретно", чтобы в Пентагоне и американском правительстве убедились, что Украина не использует эти ракеты по территории России.

Напомним, что ранее в Офисе президента Украины заявили, что появление ATACMS не даст российским войскам и их приспешникам в Украине безопасных мест. Также эффектный запуск секретных ракет показали в ВСУ.