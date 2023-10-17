Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Немає куди бігти: Офіс президента оголосив про новий етап війни arrow

Немає куди бігти: Офіс президента оголосив про новий етап війни

17 жовтня 2023 22:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Немає куди бігти: Офіс президента оголосив про новий етап війни
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З моменту появи ATACMS в Україні російським солдатам на тимчасово окупованих територіях більше не буде куди бігти. Таким чином, у війні розпочинається новий етап.

Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Читайте також:

Росіян нічого не врятує

"Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий. Для російських військ більше немає безпечних місць у межах… міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою південь, Крим і Чорноморський флот. Годинник уже пішов у зворотному напрямку", — запевнив Подоляк.

Він зазначив, що тепер Кремль буде змушений визнати реалії, що склалися на полі бою, і записування українських територій в російську конституцію не допоможе.

"Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим", — наголосив Подоляк.

Нікуди бігти: Офіс Президента оголосив про новий етап війни
Пост Подоляка. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що не так давно ЗСУ показали перший запуск переданих ракет ATACMS, які вдарили по російським аеродромам у Бердянську та Луганську.

А перед цим Михайло Подоляк заявив, що в Україні є ракети з дальністю до 1000 кілометрів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі