Немає куди бігти: Офіс президента оголосив про новий етап війни

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

З моменту появи ATACMS в Україні російським солдатам на тимчасово окупованих територіях більше не буде куди бігти. Таким чином, у війні розпочинається новий етап.

Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий. Для російських військ більше немає безпечних місць у межах… міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою південь, Крим і Чорноморський флот. Годинник уже пішов у зворотному напрямку", — запевнив Подоляк.

Він зазначив, що тепер Кремль буде змушений визнати реалії, що склалися на полі бою, і записування українських територій в російську конституцію не допоможе.

"Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим", — наголосив Подоляк.

Пост Подоляка. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що не так давно ЗСУ показали перший запуск переданих ракет ATACMS, які вдарили по російським аеродромам у Бердянську та Луганську.

А перед цим Михайло Подоляк заявив, що в Україні є ракети з дальністю до 1000 кілометрів.