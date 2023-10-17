Немає куди бігти: Офіс президента оголосив про новий етап війни
З моменту появи ATACMS в Україні російським солдатам на тимчасово окупованих територіях більше не буде куди бігти. Таким чином, у війні розпочинається новий етап.
Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.
Росіян нічого не врятує
"Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий. Для російських військ більше немає безпечних місць у межах… міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою південь, Крим і Чорноморський флот. Годинник уже пішов у зворотному напрямку", — запевнив Подоляк.
Він зазначив, що тепер Кремль буде змушений визнати реалії, що склалися на полі бою, і записування українських територій в російську конституцію не допоможе.
"Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим", — наголосив Подоляк.
Нагадаємо, що не так давно ЗСУ показали перший запуск переданих ракет ATACMS, які вдарили по російським аеродромам у Бердянську та Луганську.
А перед цим Михайло Подоляк заявив, що в Україні є ракети з дальністю до 1000 кілометрів.
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