Некуда бежать: Офис Президента объявил о новом этапе войны

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: УНИАН

С момента появления ATACMS в Украине российским солдатам на временно оккупированных территориях больше некуда будет бежать. Таким образом, в войне начинается новый этап.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Новый раздел этой войны (не)официально начат. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах… международно признанных границ Украины. А значит: никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. Часы уже начали обратный отсчет", – заверил Подоляк.

Он отметил, что теперь Кремль будет вынужден признать сложившиеся на поле боя реалии и запись украинских территорий в российскую конституцию не поможет.

"Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным", — подчеркнул Подоляк.

Пост Подоляка. Источник: Telegram

Напомним, что недавно ВСУ показали первый запуск переданных ракет ATACMS, которые ударили по российским аэродромам в Бердянске и Луганске.

А перед этим Михаил Подоляк заявил, что в Украине есть ракеты с дальностью до 1000 километров.