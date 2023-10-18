Россияне испугались: в ISW объяснили, как будет действовать командование армии РФ после атаки ATACMS

Ракеты ATACMS. Фото: Милитарный

Применение Украиной ракет ATACMS по аэродромам армии Российской Федерации испугало российское командование. Теперь ему придется рассредоточить свои авиационные силы во избежание их полного уничтожения.

К такому выводу пришел Институт исследования войны (ISW).

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Удары ATACMS имели эффект

"Удары ракетами ATACMS по оперативно значимым российским аэродромам в Украине, вероятно, заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта", — сообщили аналитики Института.

Предыдущие спутниковые снимки аэродрома Бердянск показали, что российские войска рассредоточили самолеты по аэродрому, а украинские войска, вероятно, смогли нанести удары только по отдельным самолетам ранее имеющимися ракетами большой дальности.

Вооруженная кассетными боеприпасами версия ракет большой дальности ATACMS позволит украинским силам наносить удары по российским аэродромам, которые могут уничтожать российские самолеты и другие средства.

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше линии фронта нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций", — говорится в сообщении.

Угроза для военных складов РФ

Прибытие ракет большой дальности ATACMS также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов или последующим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.

"ATACMS, вероятно, поставит перед российскими силами новый вызов. Теперь российские силы могут либо сосредоточиться на укреплении существующих складов, либо создать еще более рассредоточенную и следовательно чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", — считают аналитики.

Напомним, что журналисты смогли узнать количество переданных Украине американских ракет ATACMS . Об их использовании уже официально заявили в Украине.