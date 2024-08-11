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Росіяни знову атакували об'єкт інфраструктури в Краматорську — є постраждалі

11 серпня 2024 10:15
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни знову атакували об'єкт інфраструктури у Краматорську
Наслідки російського удару по Краматорську. Фото: Telegram Вадима Філашкіна
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія у неділю, 11 серпня, завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури четверо людей отримали поранення.

Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За словами глави ОВА, ушпиталено одну людину  у важкому стані.

"Наразі відомо про чотирьох поранених: одна людина у важкому стані — її оперують, ще двоє отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги", — сказав чиновник. 

Остаточну інформацію про загальний обсяг руйнувань і кількість постраждалих, як додав Філашкін, наразі встановлюють.

обстріл краматорська 11 серпня
Скриншот допису Філашкіна

Зауважимо, що вчора, 10 серпня, російська армія також атакувала критичну інфраструктуру міста. Тоді внаслідок атаки загинув один працівник, ще декілька людей отримали поранення. 

За словами Філашкіна, загалом з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинуло 2 147 осіб, ще 5 634 отримали поранення

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