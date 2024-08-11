Россияне снова атаковали объект инфраструктуры в Краматорске

Последствия российского удара по Краматорску. Фото: Telegram Вадима Филашкина

Российская армия в воскресенье, 11 августа, нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела объекта инфраструктуры четыре человека получили ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По словам главы ОВА, госпитализирован один человек в тяжелом состоянии.

"Пока известно о четырех раненых: один человек в тяжелом состоянии — его оперируют, еще двое получили легкие ранения — им предоставили необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи", — сказал чиновник.

Окончательную информацию об общем объеме разрушений и количестве пострадавших, как добавил Филашкин, устанавливают.

Скриншот сообщения Филашкина

Заметим, что вчера, 10 августа, российская армия также атаковала критическую инфраструктуру города. Тогда в результате атаки погиб один работник, еще несколько человек получили ранения.

По словам Филашкина, всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 2 147 человек, еще 5 634 получили ранения.