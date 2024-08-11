Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинская армия сбила очередной российский вертолет — Генштаб обновил новые потери врага arrow

Украинская армия сбила очередной российский вертолет — Генштаб обновил новые потери врага

11 августа 2024 08:07
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Российские потери за 10 августа - данные от Генштаба ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский. Иллюстративное фото: Командование Сухопутник войск ВСУ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российские войска, успешно уничтожая вражеские цели. В частности, недавно враг потерял еще один военный вертолет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 11 августа.

Читайте также:

Потери российской армии 11 августа

По обновленной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 590 920 (+1 220) человек убитыми;
  • танки — 8 447 (+6) ед.;
  • боевые бронированные машины — 16 363 (+13) ед.;
  • артиллерийские системы — 16 663 (+58) ед.;
  • РСЗО — 1 143 (+0) ед.;
  • средства ПВО — 918 (+0) ед.;
  • самолеты — 366 (+0) ед.;
  • вертолеты — 328 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 399 (+27) ед.;
  • крылатые ракеты — 2425 (+0) ед.;
  • корабли/катера — 28 (+0) ед.,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед.,
  • автомобильная техника и автоцистерны — 22 524 (+71) ед.,
  • специальная техника — 2 800 (+11) ед.
генштаб потери рф 11 августа
Статистика российских потерь на 11 августа. Источник: Генштаб ВСУ

Также важные новости дня по теме:

российские войска ВСУ вертолет Украина Генштаб ВСУ война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:09 Весь удар взял на себя пригород — в КМВА объяснили особенность атаки РФ на столицу

09:05 Курс валют в Украине — сколько сегодня стоят доллар, евро и злотый

08:49 Мурази Мчедлидзе попытается взять "бронзу" — где посмотреть Олимпийский бой украинца

08:41 Оккупанты ночью ударили ракетами по дому детского творчества в Харьковской области

08:30 Шестнадцатый день Олимпиады-2024 — какие комплекты медалей разыграют

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

08:15 Динамо отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб

08:07 Украинская армия сбила очередной российский вертолет — Генштаб обновил новые потери врага

07:48 Ракетный удар по Киевской области — под завалами жилого дома нашли погибшего отца с сыном

07:45 Богачук дважды отправил Ортиса в нокдаун, но проиграл

07:21 Очереди на границе Украины — на каких КПП зафиксированы большие пробки

09:09 Весь удар взял на себя пригород — в КМВА объяснили особенность атаки РФ на столицу

09:05 Курс валют в Украине — сколько сегодня стоят доллар, евро и злотый

08:49 Мурази Мчедлидзе попытается взять "бронзу" — где посмотреть Олимпийский бой украинца

08:41 Оккупанты ночью ударили ракетами по дому детского творчества в Харьковской области

08:30 Шестнадцатый день Олимпиады-2024 — какие комплекты медалей разыграют

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

08:15 Динамо отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб

08:07 Украинская армия сбила очередной российский вертолет — Генштаб обновил новые потери врага

07:48 Ракетный удар по Киевской области — под завалами жилого дома нашли погибшего отца с сыном

07:45 Богачук дважды отправил Ортиса в нокдаун, но проиграл

07:21 Очереди на границе Украины — на каких КПП зафиксированы большие пробки

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут