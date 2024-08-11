Российские потери за 10 августа - данные от Генштаба ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский. Иллюстративное фото: Командование Сухопутник войск ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российские войска, успешно уничтожая вражеские цели. В частности, недавно враг потерял еще один военный вертолет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 11 августа.

Читайте также:

Потери российской армии 11 августа

По обновленной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

личный состав — около 590 920 (+1 220) человек убитыми;

танки — 8 447 (+6) ед.;

боевые бронированные машины — 16 363 (+13) ед.;

артиллерийские системы — 16 663 (+58) ед.;

РСЗО — 1 143 (+0) ед.;

средства ПВО — 918 (+0) ед.;

самолеты — 366 (+0) ед.;

вертолеты — 328 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 399 (+27) ед.;

крылатые ракеты — 2425 (+0) ед.;

корабли/катера — 28 (+0) ед.,

подводные лодки — 1 (+0) ед.,

автомобильная техника и автоцистерны — 22 524 (+71) ед.,

специальная техника — 2 800 (+11) ед.