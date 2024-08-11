Российские потери за 10 августа - данные от Генштаба ВСУ

Украинская армия сбила очередной российский вертолет — Генштаб обновил новые потери врага
11 августа 2024 08:07
Главком ВСУ Александр Сырский. Иллюстративное фото: Командование Сухопутник войск ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российские войска, успешно уничтожая вражеские цели. В частности, недавно враг потерял еще один военный вертолет.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 11 августа.
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Потери российской армии 11 августа
По обновленной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:
- личный состав — около 590 920 (+1 220) человек убитыми;
- танки — 8 447 (+6) ед.;
- боевые бронированные машины — 16 363 (+13) ед.;
- артиллерийские системы — 16 663 (+58) ед.;
- РСЗО — 1 143 (+0) ед.;
- средства ПВО — 918 (+0) ед.;
- самолеты — 366 (+0) ед.;
- вертолеты — 328 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 399 (+27) ед.;
- крылатые ракеты — 2425 (+0) ед.;
- корабли/катера — 28 (+0) ед.,
- подводные лодки — 1 (+0) ед.,
- автомобильная техника и автоцистерны — 22 524 (+71) ед.,
- специальная техника — 2 800 (+11) ед.
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