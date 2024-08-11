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Українська армія збила черговий російський гелікоптер — Генштаб оновив нові втрати ворога

11 серпня 2024 08:07
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Російські втрати за 11 серпня — дані від Генштабу ЗСУ
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Командування Сухопутник військ ЗСУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Збройні сили України продовжують атакувати російські війська, успішно знищуючи ворожі цілі. Зокрема, нещодавно ворог втратив ще один військовий гелікоптер. 

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 11 серпня.

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За оновленою інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 590920 (+1220) осіб вбитими;
  • танків — 8447 (+6) од;
  • бойових броньованих машин — 16363 (+13) од;
  • артилерійських систем — 16663 (+58) од;
  • РСЗВ — 1143 (+0) од;
  • засоби ППО — 918 (+0) од;
  • літаків — 366 (+0) од;
  • гелікоптерів — 328 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од;
  • крилаті ракети — 2425 (+0);
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од,
  • спеціальна техніка — 2800 (+11).
генштаб втрати рф 11 серпня
Статистика російських втрат на 11 серпня. Джерело: Генштаб ЗСУ

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