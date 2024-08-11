Російські втрати за 11 серпня — дані від Генштабу ЗСУ

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Командування Сухопутник військ ЗСУ

Збройні сили України продовжують атакувати російські війська, успішно знищуючи ворожі цілі. Зокрема, нещодавно ворог втратив ще один військовий гелікоптер.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 11 серпня.

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Втрати російської армії 11 серпня

За оновленою інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 590920 (+1220) осіб вбитими;

танків — 8447 (+6) од;

бойових броньованих машин — 16363 (+13) од;

артилерійських систем — 16663 (+58) од;

РСЗВ — 1143 (+0) од;

засоби ППО — 918 (+0) од;

літаків — 366 (+0) од;

гелікоптерів — 328 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од;

крилаті ракети — 2425 (+0);

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од,

спеціальна техніка — 2800 (+11).