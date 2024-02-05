Російська "оборонка" не може повністю забезпечити резерви армії РФ, — ISW

Президент РФ Володимир Путін на військовому заводі. Фото: kremlin.ru

Оборонно-промислова база (ОПБ) РФ не може повністю підтримувати російський резерв, попри здатність країни-агресора підтримувати теперішній хід операцій та постійні дії з посилення російської ОПБ. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, оперативний і стратегічний резерви, зазвичай, є не боєздатними, проте командування РФ планує розглянути свій резервний компонент як "бездонну бочку".

Про це 4 лютого пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Скільки танків може виготовляти РФ за рік

Машовець зауважив, що російський оборонно-промисловий комплекс може виготовляти близько 250-300 "нових і повністю модернізованих" танків протягом року. За його словами, армія РФ також може ремонувати біля 250-300 танків на рік, які були на довготривалому зберіганні або ж пошкоджені на фронті.

"Машовець заявив, що російський ОПК, однак, не може виробляти достатньо матеріалів для оснащення великих російських резервів, якщо раптом виникне така потреба", — зазначають у матеріалі.

Що про це говорили посадовці

Своєю чергою держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс розповідав 13 грудня, що РФ може "виготовляти та ремонтувати" близько 100-150 танків на місяць.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в березні 2023 року заявляв, що ОПК РФ здатен виготовляти 1500 основних бойових танків в тому році, тобто в середньому 125 танків на місяць.

"Навіть за таких високих оцінок російський ОПК навряд чи зможе підтримати масштабнішу мобілізацію живої сили і, ймовірно, потребуватиме значного розширення для підтримки більших наступальних операцій, які вимагатимуть використання більших резервів живої сили. За оцінками ISW, Росія матиме можливість розширити свою DIB і накопичити ресурси, якщо вона буде підтримувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів або призовників в цьому році", — додали у статті.

Нагадаємо, протягом січня 2024 року військовослужбовці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 танків російських окупантів. Загалом вартість знищеної ворожої техніки становить понад 300 млн доларів.

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