Российская "оборонка" не может полностью обеспечить резервы армии РФ, — ISW

Президент РФ Владимир Путин на военном заводе Фото: kremlin.ru

Оборонно-промышленная база (ОПБ) РФ не может полностью поддерживать российский резерв, несмотря на способность страны-агрессора поддерживать текущий ход операций и постоянные действия по усилению российской ОПБ. По словам военного обозревателя Константина Машовца, оперативный и стратегический резервы обычно не боеспособны, однако командование РФ планирует рассмотреть свой резервный компонент как "бездонную бочку".

Об этом 4 февраля пишет Институт изучения войны (ISW).

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Сколько танков может производить РФ за год

Машовец отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс может производить около 250-300 "новых и полностью модернизированных" танков в течение года. По его словам, армия РФ также может ремонтировать около 250-300 танков в год, которые были на длительном хранении или повреждены на фронте.

"Машовец заявил, что российский ОПК, однако, не может производить достаточное количество материалов для оснащения крупных российских резервов, если вдруг возникнет такая потребность", — отмечают в материале.

Что об этом говорили чиновники

В свою очередь госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарриссонс рассказывал 13 декабря, что РФ может "производить и ремонтировать" около 100-150 танков в месяц.

В то же время, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте 2023 года заявлял, что ОПК РФ способен производить 1500 основных боевых танков в том году, то есть в среднем 125 танков в месяц.

"Даже при столь высоких оценках российский ОПК вряд ли сможет поддержать более масштабную мобилизацию живой силы и, вероятно, потребует значительного расширения для поддержки больших наступательных операций, которые потребуют использования больших резервов живой силы. По оценкам ISW, Россия сможет расширить свою DIB и накопить ресурсы, если она будет поддерживать инициативу во всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большие массы мобилизованных резервистов или призывников в этом году", — добавили в статье.

Напомним, в течение января 2024 военнослужащие Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 танков российских оккупантов. В целом стоимость уничтоженной вражеской техники составляет более 300 млн долларов.

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