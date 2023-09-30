Російська ППО влучила у власний літак: у мережі з'явились кадри зі збитим над Токмаком Су-35
У п'ятницю, 29 вересня, стало відомо, що над тимчасово окупованим Токмаком збили російський винищувач Су-35. Як виявилось, його помилково збила ворожа ППО.
Про це свідчать кадри, нещодавно оприлюднені у мережі.
Що відомо про ліквідацію Су-35 над Токмаком
29 вересня росіяни вистрілом із зенітного ракетного комплексу знищили свій же винищувач Су-35.
За словами колишнього радника мністра оборони Антона Геращенка, літак упав прямо у полі.
"Пам'ятаєте ворожий Су-35, знищений днями рашистською ПеПеО? Ось він, розлігся на осінньому сонечку в полях під Токмаком. Вже нікуди не полетить", — йдеться у повідомленні.
РосЗМІ повідомляли, що після падіння винищувача у небі працював український безпілотник. І нині стало відомо, що саме завдяки йому можна насолодитися пам'ятними кадрами.
"Фото на пам'ять зняв наш український Shark", — зазначив Геращенко.
Російські ЗМІ повідомляють, що члени екіпажу винищувача загинули. Вже не вперше російський літак збивають свої ж.
2022 року російський ЗРК відпрацював за власним бомбардувальником Су-34М у Луганській області, того ж року сили ППО збили такий же літак у Криму. У березні 2023 року Су-34 був збитий своїми на Донеччині.
"Є припущення, що в російській армії не працює система радіолокаційного розпізнавання "Свій-чужий", — пише один із каналів.
Нагадаємо, росіяни вже не вперше демонструють "вправність" у веденні бойових дій. Так, окупанти викрили свої позиції, коли намагалися збити прапор над Донецьком.
Також мер Мелітополя розповів, що росіяни збивають власні літаки через дезертирство.