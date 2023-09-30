Російська ППО влучила у власний літак: у мережі з'явились кадри зі збитим над Токмаком Су-35

Уламки збитого Су-35. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

У п'ятницю, 29 вересня, стало відомо, що над тимчасово окупованим Токмаком збили російський винищувач Су-35. Як виявилось, його помилково збила ворожа ППО.

Про це свідчать кадри, нещодавно оприлюднені у мережі.

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29 вересня росіяни вистрілом із зенітного ракетного комплексу знищили свій же винищувач Су-35.

Момент збиття Су-35. Фото: росЗМІ

За словами колишнього радника мністра оборони Антона Геращенка, літак упав прямо у полі.

Збитий Су-35. Фото: росЗМІ

"Пам'ятаєте ворожий Су-35, знищений днями рашистською ПеПеО? Ось він, розлігся на осінньому сонечку в полях під Токмаком. Вже нікуди не полетить", — йдеться у повідомленні.

РосЗМІ повідомляли, що після падіння винищувача у небі працював український безпілотник. І нині стало відомо, що саме завдяки йому можна насолодитися пам'ятними кадрами.

"Фото на пам'ять зняв наш український Shark", — зазначив Геращенко.

Скриншот повідомлення Антона Геращенка

Російські ЗМІ повідомляють, що члени екіпажу винищувача загинули. Вже не вперше російський літак збивають свої ж.

2022 року російський ЗРК відпрацював за власним бомбардувальником Су-34М у Луганській області, того ж року сили ППО збили такий же літак у Криму. У березні 2023 року Су-34 був збитий своїми на Донеччині.

"Є припущення, що в російській армії не працює система радіолокаційного розпізнавання "Свій-чужий", — пише один із каналів.

Нагадаємо, росіяни вже не вперше демонструють "вправність" у веденні бойових дій. Так, окупанти викрили свої позиції, коли намагалися збити прапор над Донецьком.

Також мер Мелітополя розповів, що росіяни збивають власні літаки через дезертирство.