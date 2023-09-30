Российская ПВО попала в свой самолет: в сети появились кадры со сбитым над Токмаком Су-35
В пятницу, 29 сентября, стало известно, что над временно оккупированным Токмаком сбили российский истребитель Су-35. Как оказалось, его ошибочно сбила враждебная ПВО.
Об этом свидетельствуют кадры, недавно обнародованные в сети.
Что известно о ликвидации Су-35 над Токмаком
29 сентября россияне выстрелом из зенитного ракетного комплекса уничтожили свой же истребитель Су-35.
По словам бывшего советника министра оборони Антона Геращенка, самолет упал прямо в поле.
"Помните вражеский Су-35 уничтожен на днях рашистской ПеПеО? Вот он, разлегся на осеннем солнышке в полях под Токмаком. Уже никуда не улетит", — говорится в сообщении.
РосСМИ сообщали, что после падения истребителя в небе работал украинский беспилотник. И сейчас стало известно, что благодаря ему можно насладиться памятными кадрами.
"Фото на память снял наш украинский Shark", — отметил Геращенко.
Российские СМИ сообщают, что члены экипажа истребителя погибли. Уже не в первый раз российский самолет сбивают свои же.
В 2022 году российский ЗРК отработал по собственному бомбардировщику Су-34М в Луганской области, в том же году силы ПВО сбили такой же самолет в Крыму. В марте 2023 года Су-34 был сбит своими в Донецкой области.
"Есть предположение, что в российской армии не работает система радиолокационного опознавания "Свой-чужой", — пишет один из каналов.
Напомним, россияне уже не впервые демонстрируют "ловкость" в ведении боевых действий. Так, оккупанты разоблачили свои позиции, когда пытались сбить флаг над Донецком.
Также мэр Мелитополя рассказал, что россияне сбивают собственные самолеты из-за дезертирства.