Российская ПВО попала в свой самолет: в сети появились кадры со сбитым над Токмаком Су-35

Обломки сбитого Су-35. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

В пятницу, 29 сентября, стало известно, что над временно оккупированным Токмаком сбили российский истребитель Су-35. Как оказалось, его ошибочно сбила враждебная ПВО.

Об этом свидетельствуют кадры, недавно обнародованные в сети.

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29 сентября россияне выстрелом из зенитного ракетного комплекса уничтожили свой же истребитель Су-35.

Момент сбития Су-35 Фото: росСМИ

По словам бывшего советника министра оборони Антона Геращенка, самолет упал прямо в поле.

Сбитый самолет в поле. Фото: росСМИ

"Помните вражеский Су-35 уничтожен на днях рашистской ПеПеО? Вот он, разлегся на осеннем солнышке в полях под Токмаком. Уже никуда не улетит", — говорится в сообщении.

РосСМИ сообщали, что после падения истребителя в небе работал украинский беспилотник. И сейчас стало известно, что благодаря ему можно насладиться памятными кадрами.

"Фото на память снял наш украинский Shark", — отметил Геращенко.

Скриншот сообщения Антона Геращенка

Российские СМИ сообщают, что члены экипажа истребителя погибли. Уже не в первый раз российский самолет сбивают свои же.

В 2022 году российский ЗРК отработал по собственному бомбардировщику Су-34М в Луганской области, в том же году силы ПВО сбили такой же самолет в Крыму. В марте 2023 года Су-34 был сбит своими в Донецкой области.

"Есть предположение, что в российской армии не работает система радиолокационного опознавания "Свой-чужой", — пишет один из каналов.

Напомним, россияне уже не впервые демонстрируют "ловкость" в ведении боевых действий. Так, оккупанты разоблачили свои позиции, когда пытались сбить флаг над Донецком.

Также мэр Мелитополя рассказал, что россияне сбивают собственные самолеты из-за дезертирства.