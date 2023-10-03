Розкрито секрет намальованих літаків і шин на авіабазі "Енгельс"

Росіяни намалювали бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс". Фото: Planet Labs

Росіяни малюють військові бомбардувальники на авіабазі "Енгельс" та накривають малюнки шинами. Все через те, що аеродром достатньо не захищений комплексами ППО.

Про це пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела.

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За даними оглядачів, військовий аеродром в Енгельсі недостатньо захищений. Наразі там знаходиться лише два комплекси ППО. І хоча вони працюють позмінно, цього замало.

"На стратегічний військовий аеродром в Енгельсі під Саратовим, де базуються Ту 95 і Ту 160 з критими ракетами, змогли виділити лише два комплекси "Панцир". Цих мобільних комплексів ППО у російській армії гостро не вистачає", — зазначає співрозмовник.

Нагадаємо, російські малюнки з літаками зафіксував супутник компанії Planet Labs. Світлини були зроблені у п'ятницю, 29 вересня.

На фото можна побачити дві приманки на пероні аеродрому. Видання пише, що швидше за все — це фарба.