Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Розкрито секрет намальованих літаків і шин на авіабазі "Енгельс" arrow

Розкрито секрет намальованих літаків і шин на авіабазі "Енгельс"

3 жовтня 2023 03:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Розкрито секрет намальованих літаків і шин на авіабазі "Енгельс"
Росіяни намалювали бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс". Фото: Planet Labs
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни малюють військові бомбардувальники на авіабазі "Енгельс" та накривають малюнки шинами. Все через те, що аеродром достатньо не захищений комплексами ППО.

Про це пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Намальовані літаки на аеродромі в РФ

За даними оглядачів, військовий аеродром в Енгельсі недостатньо захищений. Наразі там знаходиться лише два комплекси ППО. І хоча вони працюють позмінно, цього замало.

"На стратегічний військовий аеродром в Енгельсі під Саратовим, де базуються Ту 95 і Ту 160 з критими ракетами, змогли виділити лише два комплекси "Панцир". Цих мобільних комплексів ППО у російській армії гостро не вистачає", — зазначає співрозмовник.

Допис у соцмережі про літаки РФ

Нагадаємо, російські малюнки з літаками зафіксував супутник компанії Planet Labs. Світлини були зроблені у п'ятницю, 29 вересня.

На фото можна побачити дві приманки на пероні аеродрому. Видання пише, що швидше за все — це фарба.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз