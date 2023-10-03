Розкрито секрет намальованих літаків і шин на авіабазі "Енгельс"
Росіяни малюють військові бомбардувальники на авіабазі "Енгельс" та накривають малюнки шинами. Все через те, що аеродром достатньо не захищений комплексами ППО.
Про це пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела.
Намальовані літаки на аеродромі в РФ
За даними оглядачів, військовий аеродром в Енгельсі недостатньо захищений. Наразі там знаходиться лише два комплекси ППО. І хоча вони працюють позмінно, цього замало.
"На стратегічний військовий аеродром в Енгельсі під Саратовим, де базуються Ту 95 і Ту 160 з критими ракетами, змогли виділити лише два комплекси "Панцир". Цих мобільних комплексів ППО у російській армії гостро не вистачає", — зазначає співрозмовник.
Нагадаємо, російські малюнки з літаками зафіксував супутник компанії Planet Labs. Світлини були зроблені у п'ятницю, 29 вересня.
На фото можна побачити дві приманки на пероні аеродрому. Видання пише, що швидше за все — це фарба.