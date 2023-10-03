Раскрыт секрет нарисованных самолетов и шин на авиабазе "Энгельс"
Россияне рисуют военные бомбардировщики на авиабазе Энгельс и накрывают рисунки шинами. Все потому, что аэродром недостаточно защищен комплексами ПВО.
Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники.
Рисованные самолеты на аэродроме в РФ
По данным обозревателей, военный аэродром в Энгельсе недостаточно защищен. Сейчас там находятся только два комплекса ПВО. И хотя они работают посменно, этого мало.
"На стратегический военный аэродром в Энгельсе под Саратовым, где базируются Ту-95 и Ту-160 с крытыми ракетами, смогли выделить только два комплекса "Панцирь". Этих мобильных комплексов ПВО в российской армии остро не хватает", — отмечает собеседник.
Напомним, российские картинки с самолетами зафиксировал спутник компании Planet Labs. Фотографии были сделаны в пятницу, 29 сентября.
На фото можно увидеть две приманки на перроне аэродрома. Издание пишет, что скорее всего — это краска.