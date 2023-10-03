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Раскрыт секрет нарисованных самолетов и шин на авиабазе "Энгельс"

3 октября 2023 03:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Раскрыт секрет нарисованных самолетов и шин на авиабазе "Энгельс"
Россияне нарисовали бомбардировщики Ту-95 на аэродроме "Энгельс". Фото: Planet Labs
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россияне рисуют военные бомбардировщики на авиабазе Энгельс и накрывают рисунки шинами. Все потому, что аэродром недостаточно защищен комплексами ПВО.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники.

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По данным обозревателей, военный аэродром в Энгельсе недостаточно защищен. Сейчас там находятся только два комплекса ПВО. И хотя они работают посменно, этого мало.

"На стратегический военный аэродром в Энгельсе под Саратовым, где базируются Ту-95 и Ту-160 с крытыми ракетами, смогли выделить только два комплекса "Панцирь". Этих мобильных комплексов ПВО в российской армии остро не хватает", — отмечает собеседник.

Сообщение в соцсети о самолетах РФ

Напомним, российские картинки с самолетами зафиксировал спутник компании Planet Labs. Фотографии были сделаны в пятницу, 29 сентября.

На фото можно увидеть две приманки на перроне аэродрома. Издание пишет, что скорее всего — это краска.

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