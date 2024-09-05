Курська область — як працює українська розвідка на ворожій території

Розвідка ДШВ у Курській області — боєць поділився специфікою роботи
Українська розвідка активно працює на ворожій території у Курській області. З перших днів військової операції в регіоні РФ бійці працюють на ворожій території в максимально складних умовах.
Про це розповів Андрій, командир розвідувального підрозділу 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.
Специфіка робота української розвідки на Курщині
За словами військового, робота розвідника взагалі специфічна і відповідає певним вимогам і підготовці.
"Особисто для мене не має значення чи працюю я на своїй території, чи на чужій. Я просто виконую завдання і працюю на перемогу", — наголосив Андрій.
Як відомо, підрозділ бійця з перших днів Курської операції працює на ворожій території в максимально складних умовах. Серед основних задач військових:
- виявлення переднього краю противника і протягування основних сил — штурмових груп інших підрозділів,
- виявлення подальших цілей і вогневе ураження,
- зачистка позицій.
"Але проблема для розвідників на ворожій території в тому, що переднього краю як такого — не існує. Як тільки лінія розмежування з’являється, то одразу знищується", — пояснив командир.
Він додав, що найбільша складність зараз — опір противника, адже наші війська на його території, він огризається і чинить серйозний супротив. А відступає лише тоді, коли розуміє, що сили нерівні
Також відомо, що на одному з крайніх бойових виходів, група Андрія взяла в полон росіян. Противник в кількості семи осіб зайшов в лісисту місцевість. Одного прийшлось ліквідувати. Інших взяли в полон.
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