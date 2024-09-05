Курська область — як працює українська розвідка на ворожій території

Знищена російська техніка в Курській області. Фото: скриншот з відео

Українська розвідка активно працює на ворожій території у Курській області. З перших днів військової операції в регіоні РФ бійці працюють на ворожій території в максимально складних умовах.

Про це розповів Андрій, командир розвідувального підрозділу 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

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За словами військового, робота розвідника взагалі специфічна і відповідає певним вимогам і підготовці.

"Особисто для мене не має значення чи працюю я на своїй території, чи на чужій. Я просто виконую завдання і працюю на перемогу", — наголосив Андрій.

Як відомо, підрозділ бійця з перших днів Курської операції працює на ворожій території в максимально складних умовах. Серед основних задач військових:

виявлення переднього краю противника і протягування основних сил — штурмових груп інших підрозділів,

виявлення подальших цілей і вогневе ураження,

зачистка позицій.

"Але проблема для розвідників на ворожій території в тому, що переднього краю як такого — не існує. Як тільки лінія розмежування з’являється, то одразу знищується", — пояснив командир.

Він додав, що найбільша складність зараз — опір противника, адже наші війська на його території, він огризається і чинить серйозний супротив. А відступає лише тоді, коли розуміє, що сили нерівні

Також відомо, що на одному з крайніх бойових виходів, група Андрія взяла в полон росіян. Противник в кількості семи осіб зайшов в лісисту місцевість. Одного прийшлось ліквідувати. Інших взяли в полон.