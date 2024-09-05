Курская область — как работает украинская разведка на вражеской территории

Разведка ДШВ в Курской области — боец поделился спецификой работы
Украинская разведка активно работает на вражеской территории в Курской области. С первых дней военной операции в регионе РФ бойцы трудятся на вражеской территории в максимально сложных условиях.
Об этом рассказал Андрей, командир разведывательного подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.
Специфика работы украинской разведки на Курщине
По словам военного, работа разведчика вообще специфична и отвечает определенным требованиям и подготовке.
"Лично для меня не имеет значения, работаю ли я на своей территории или на чужой. Я просто выполняю задание и работаю на победу", — подчеркнул Андрей.
Как известно, подразделение бойца с первых дней Курской операции работает на вражеской территории в максимально сложных условиях. Среди основных задач военных:
- выявление переднего края противника и протягивание основных сил — штурмовых групп других подразделений,
- выявление дальнейших целей и огневое поражение,
- зачистка позиций.
"Но проблема для разведчиков на вражеской территории в том, что переднего края как такового — не существует. Как только линия разграничения появляется, сразу уничтожается", — пояснил командир.
Он добавил, что наибольшая сложность сейчас — сопротивление противника, ведь наши войска на его территории, он огрызается и оказывает серьезное сопротивление. А отступает только тогда, когда понимает, что силы не равны
Также известно, что на одном из крайних боевых выходов группа Андрея взяла в плен россиян. Противник в количестве семи человек вошел в лесистую местность. Одного пришлось ликвидировать. Остальных взяли в плен.
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