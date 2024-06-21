В городе Часов Яр продолжаются бои, для подкрепления туда перебросили 24 бригаду

Часов Яр нуждается в подкреплении — военные рассказали о жесткой обороне города
Ситуация в городе Часов Яр Донецкой области и вокруг него — очень тяжелая. Чтобы усилить оборону населённого пункта, в район Часового Яра передислоцировали подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила.
Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили на фейсбук-странице 24 ОМБр.
Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр всеми возможными видами вооружения
Военные рассказали, что враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти город с севера и юга.
"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения. Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы, и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли", — говорится в сообщении 24 ОМБр.
Напомним, украинский военный Евгений Иевлев рассказал о новом плане российских окупантов. По его словам, захватчики хотят прорвать оборону Часового Яра.
Ранее мы писали, что бои за Часов Яр Донецкой области не прекращаются. В городе осталось 660 человек.
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