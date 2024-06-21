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Часов Яр нуждается в подкреплении — военные рассказали о жесткой обороне города

21 июня 2024 05:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В городе Часов Яр продолжаются бои, для подкрепления туда перебросили 24 бригаду
Военный 24 бригады среди руин здания. Фото: Facebook/24 ОМБр имени короля Даниила
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Ситуация в городе Часов Яр Донецкой области и вокруг него — очень тяжелая. Чтобы усилить оборону населённого пункта, в район Часового Яра передислоцировали подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила.

Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили на фейсбук-странице 24 ОМБр.

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Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр всеми возможными видами вооружения

Военные рассказали, что враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти город с севера и юга.

"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения. Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы, и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли", — говорится в сообщении 24 ОМБр.

Военных 24 ОМБр перебросили во Временный Яр
Скриншот Facebook/24 ОМБр имени короля Даниила

Напомним, украинский военный Евгений Иевлев рассказал о новом плане российских окупантов. По его словам, захватчики хотят прорвать оборону Часового Яра.

Ранее мы писали, что бои за Часов Яр Донецкой области не прекращаются. В городе осталось 660 человек.

война
российские войска
ВСУ
Донецкая область
фронт
Часов Яр

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