У Часовому Яру дроном знищено позиції окупантів

Бійці Нацполіції виявили позиції окупантів у Часовому Яру та знищили їх — кадри ліквідації
Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни батальйону "Захід" виявили ворожі позиції та поцілили в них дроном.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у понеділок, 17 червня.
Знищення позиції окупантів у Часовому Яру
Так, у Часовому Яру аеророзвідники зведеного батальйону Національної поліції України "Захід" виявили позиції російських загарбників.
Тому воїни миттєво передали інформацію колегам, які керують ударними БпЛА а ті за лічені секунди "задвухсотили" ворожих військових.
Раніше бійці Третьої штурмової бригади показали нічне полювання на логістику ворога — знищили сім російських вантажівок.
Також ми писали, що бійці взводу БпЛА 1-го штурмового батальйона ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та скерували туди дрон.
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