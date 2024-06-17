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Бійці Нацполіції виявили позиції окупантів у Часовому Яру та знищили їх — кадри ліквідації

17 червня 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Часовому Яру дроном знищено позиції окупантів
Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни батальйону "Захід" виявили ворожі позиції та поцілили в них дроном.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Знищення позиції окупантів у Часовому Яру

Так, у Часовому Яру аеророзвідники зведеного батальйону Національної поліції України "Захід" виявили позиції російських загарбників. 

Тому воїни миттєво передали інформацію колегам, які керують ударними БпЛА а ті за лічені секунди "задвухсотили" ворожих військових.

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Скриншот допису Нацполіції

Раніше бійці Третьої штурмової бригади показали нічне полювання на логістику ворога — знищили сім російських вантажівок.

Також ми писали, що бійці взводу БпЛА 1-го штурмового батальйона ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та скерували туди дрон.

Донецька область
російські війська
окупанти
Нацполіція
Часів Яр
війна в Україні

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