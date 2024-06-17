У Часовому Яру дроном знищено позиції окупантів

Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни батальйону "Захід" виявили ворожі позиції та поцілили в них дроном.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Так, у Часовому Яру аеророзвідники зведеного батальйону Національної поліції України "Захід" виявили позиції російських загарбників.

Тому воїни миттєво передали інформацію колегам, які керують ударними БпЛА а ті за лічені секунди "задвухсотили" ворожих військових.

Скриншот допису Нацполіції

Раніше бійці Третьої штурмової бригади показали нічне полювання на логістику ворога — знищили сім російських вантажівок.

Також ми писали, що бійці взводу БпЛА 1-го штурмового батальйона ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та скерували туди дрон.