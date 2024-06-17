В Часовом Яру дроном уничтожены позиции оккупантов

Бойцы Нацполиции обнаружили позиции оккупантов в Часовом Яру и уничтожили их — кадры ликвидации
Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, воины батальона "Захід" обнаружили вражеские позиции и попали в них дроном.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 17 июня.
Уничтожение позиции оккупантов в Часовом Яру
Так, в Часовом Яру аэроразведчики сводного батальона Национальной полиции Украины "Захід" обнаружили позиции российских захватчиков.
Поэтому воины мгновенно передали информацию коллегам, которые управляют ударными БпЛА, а те за считанные секунды "задвухсотили" вражеских военных.
Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады показали ночную охоту на логистику врага — уничтожили семь российских грузовиков.
Также мы писали, что бойцы взвода БпЛА 1-го штурмового батальона ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.
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