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Бойцы Нацполиции обнаружили позиции оккупантов в Часовом Яру и уничтожили их — кадры ликвидации

17 июня 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Часовом Яру дроном уничтожены позиции оккупантов
Уничтожение позиций оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, воины батальона "Захід" обнаружили вражеские позиции и попали в них дроном.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 17 июня.

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Уничтожение позиции оккупантов в Часовом Яру

Так, в Часовом Яру аэроразведчики сводного батальона Национальной полиции Украины "Захід" обнаружили позиции российских захватчиков.

Поэтому воины мгновенно передали информацию коллегам, которые управляют ударными БпЛА, а те за считанные секунды "задвухсотили" вражеских военных.

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Скриншот поста Нацполиции

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады показали ночную охоту на логистику врага — уничтожили семь российских грузовиков.

Также мы писали, что бойцы взвода БпЛА 1-го штурмового батальона ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.

Донецкая область
российские войска
оккупанты
Нацполиция
Часов Яр
война в Украине

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