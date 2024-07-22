Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июля - активность авиации РФ

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июля охватила северо-восточные и восточные области, в частности, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и другие. Регионам угрожает применение авиационных средств поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации. Также ранее бойцы сообщали об ударных беспилотниках России, следовавших через Сумскую в Черниговскую область.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Впоследствии в 23:57 Воздушные силы предупредили о взлете истребителя-ракетоносителя МиГ-31К, объявив на всей территории страны ракетную опасность.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:08. По данным военных, через Сумскую область в сторону запада летит ракета.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:25. Защитники объявили отбой угрозы МиГ-31К, однако угроза тактической авиации РФ сохраняется для северо-восточного направления.

Также в Сумской области обнаружили ракету: летящую через Шостку курсом на Глухов.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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