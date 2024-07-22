Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июля - активность авиации РФ

Россияне подняли в небо МиГ-31К — стремительно "покраснела" вся страна
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июля охватила северо-восточные и восточные области, в частности, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и другие. Регионам угрожает применение авиационных средств поражения.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 22 июля
Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации. Также ранее бойцы сообщали об ударных беспилотниках России, следовавших через Сумскую в Черниговскую область.
Впоследствии в 23:57 Воздушные силы предупредили о взлете истребителя-ракетоносителя МиГ-31К, объявив на всей территории страны ракетную опасность.
Обновлено 00:08. По данным военных, через Сумскую область в сторону запада летит ракета.
Обновлено 00:25. Защитники объявили отбой угрозы МиГ-31К, однако угроза тактической авиации РФ сохраняется для северо-восточного направления.
Также в Сумской области обнаружили ракету: летящую через Шостку курсом на Глухов.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
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