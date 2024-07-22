Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне подняли в небо МиГ-31К — стремительно "покраснела" вся страна arrow

Россияне подняли в небо МиГ-31К — стремительно "покраснела" вся страна

22 июля 2024 23:54
обновлено: 00:31
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июля - активность авиации РФ
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июля охватила северо-восточные и восточные области, в частности, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и другие. Регионам угрожает применение авиационных средств поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога вечером 22 июля

Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации. Также ранее бойцы сообщали об ударных беспилотниках России, следовавших через Сумскую в Черниговскую область.

Почему тревога сейчас 22 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Впоследствии в 23:57 Воздушные силы предупредили о взлете истребителя-ракетоносителя МиГ-31К, объявив на всей территории страны ракетную опасность.

Почему объявили тревогу 22 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
В каких областях воздушная тревога 22 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:08. По данным военных, через Сумскую область в сторону запада летит ракета.

Российская ракетная атака на Украину ночью 23 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:25. Защитники объявили отбой угрозы МиГ-31К, однако угроза тактической авиации РФ сохраняется для северо-восточного направления.

Также в Сумской области обнаружили ракету: летящую через Шостку курсом на Глухов.

Ночной обстрел Украины 23 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Карта тревоги 23 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

война беспилотники обстрелы оккупанты воздушная тревога ракеты самолеты опасность война в Украине атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных