Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав моторошні наслідки російських ударів за останній тиждень. Він наголосив, що країні потрібен надійний захист.

Відео український лідер опублікував у Telegram у неділю, 21 липня.

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За словами Зеленського, лише за одну ніч загарбники застосували проти України майже 40 ударних безпілотників типу Shahed. Він наголосив, що більшість із них збили захисники неба.

"Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій — нам потрібен надійний захист і від них", — зазначив глава держави.

Він каже, що це реально, якщо знищувати носії бомб — російську військову авіацію там, де вона є.

"Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, — підтримує захист від терору", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня Україна зазнала чергової повітряної атаки з боку Росії. Окупанти запустили десятки дронів та декілька ракет.

Також у ніч на 20 липня росіяни обстріляли залізницю у Харківській області. Внаслідок атаки є поранені.