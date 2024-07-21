Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский показал жуткие последствия российских ударов за последнюю неделю. Он подчеркнул, что стране нужна надежная защита.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram в воскресенье, 21 июля.

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По словам Зеленского, только за одну ночь захватчики применили против Украины почти 40 ударных беспилотников типа Shahed. Он отметил, что большинство из них сбили защитники неба.

"Когда ежесуточно российская авиация запускает более сотни управляемых бомб против наших городов и сел, против наших фронтовых позиций — нам нужна надежная защита и от них", — отметил глава государства.

Он говорит, что это реально, если уничтожать носители бомб — российскую военную авиацию там, где она есть.

"Достаточная наша дальнобойность должна быть справедливым ответом на российский террор. И каждый, кто нас в этом поддерживает, — поддерживает защиту от террора", — добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 21 июля Украина подверглась очередной воздушной атаке со стороны России. Оккупанты запустили десятки дронов и несколько ракет.

Также в ночь на 20 июля россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области. В результате атаки есть раненые.