СБУ задержала предателя, который во время оккупации Херсонщины сдал собственного отца

СБУ задержала предателя Херсонской области. Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали депутата одного из поселковых советов в Херсонской области. Во время захвата региона он перешел на сторону врага и сдал собственного отца ради должности.

Об этом сообщает СБУ.

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Так, злоумышленник входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабной войны встречал колонны российских войск, заходивших на территорию общины.

Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" и начал массово "сдавать" агрессору места пребывания участников движения сопротивления и членов их семей.

Одним из первых кого он "сдал" оккупантам был его отец, который имел проукраинскую позицию.

Известно, что отца коллаборанта отвезли в местную российскую застенку, где применяли против него многочисленные пытки и пытались склонить к сотрудничеству.

За помощь россиянам предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством гауляйтера Сальдо. Там он отвечал за распределение "гумпомощи" из РФ между сторонниками кремлевского режима.

Документы, найденные у задержанного коллаборанта. Фото: СБУ

Кроме того, мужчина неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, сопротивлявшихся оккупации.

Также по собственной инициативе он проводил "чередование" с оружием на российских блокпостах и поселял оккупантов в жилье граждан, которым удалось уехать.

Впоследствии после деоккупации поселка он остался на его территории, где пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время коллаборанту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и коллаборационной деятельности. Ему грозит пожизненное заключение.

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Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще четырем предателям, вступившим в оккупационные группировки РФ и воевавшим против Сил обороны на восточном фронте. Один из них — бывший заключенный из "Шторм-Z", отбывавший наказание в Крыму.

Кроме того, в российском Белгороде во время оперативного мероприятия был устранен бывший харьковский полицейский, известный как предатель Александр Слисаренко. Он являлся заместителем руководителя оккупационного управления Харьковской области.