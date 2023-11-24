СБУ затримала зрадника, який під час окупації Херсонщини здав власного батька

СБУ затримала зрадника з Херсонщини. Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині. Під час захоплення регіону він перейшов на бік ворога та "здав" власного батька заради посади.

Про це повідомляє СБУ.

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Так, зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабної війни зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.

Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" і для цього почав масово "здавати" агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

Одним із перших кого він "здав" окупантам був його батько, що мав проукраїнську позицію.

Відомо, що батька колаборанта відвезли до місцевої російської катівні, де застосовували проти нього численні тортури й намагались схилити до співпраці.

За допомогу росіянам зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо. Там він відповідав за розподіл "гумдопомоги" з РФ між прихильниками кремлівського режиму.

Документи, знайдені у затриманого колаборанта. Фото: СБУ

Крім того, чоловік неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив окупації.

Також за власної ініціативи він проводив "чергування" зі зброєю на російських блокпостах та поселяв окупантів у житлі громадян, яким вдалося виїхати.

Згодом після деокупації селища він залишився на його території, де намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Наразі колаборанту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ викрили колаборанта з Херсонщини. Фото: СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом зрадникам, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті. Один з них — колишній в’язень зі "Шторм-Z", який відбував покарання в Криму.

Крім того, у російському Бєлгороді під час оперативного заходу було усунуто колишнього харківського поліціянта, відомого як зрадника Олександра Слісаренка. Він був заступником керівника окупаційного управління Харківської області.