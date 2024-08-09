В Константиновке увеличилось количество раненых и погибших, — председатель ОВА

Среди погибших в результате удара по Константиновке могут быть дети, — ОВА
9 августа 2024 20:43
Спасатели ликвидируют последствия удара по Константиновке. Фото: ГСЧС
В пятницу, 9 августа, россияне ударили по Константиновке. Известно о 14 погибших и 43 раненых.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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По предварительным данным, среди погибших возможно трое детей, однако точную информацию смогут предоставить только эксперты из-за существенных повреждений тел.
Один из раненых находится в тяжелом состоянии и был транспортирован в медицинские учреждения в Днепре, в то время как остальные пострадавшие получают необходимую помощь в Донецкой области. Из-за сложной ситуации безопасности спасательно-поисковая операция приостановлена.
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