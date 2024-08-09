У Костянтинівці збільшилась кількість поранених та загиблих, — голова ОВА

Серед загиблих внаслідок удару по Констянтинівці можуть бути діти, — ОВА
9 серпня 2024 20:43
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС
У п'ятницю, 9 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці. Відомо, про 14 загиблих та 43 поранених.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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За попередніми даними, серед загиблих можливо є троє дітей, проте точну інформацію зможуть надати лише експерти через суттєві пошкодження тіл.
Один з поранених знаходиться у важкому стані та був транспортований до медичних закладів у Дніпрі, в той час, як решта постраждалих отримують необхідну допомогу в Донецькій області. Через складну безпекову ситуацію наразі рятувально-пошукова операція призупинена.
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