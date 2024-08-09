У Костянтинівці збільшилась кількість поранених та загиблих, — голова ОВА

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 9 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці. Відомо, про 14 загиблих та 43 поранених.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За попередніми даними, серед загиблих можливо є троє дітей, проте точну інформацію зможуть надати лише експерти через суттєві пошкодження тіл.

Один з поранених знаходиться у важкому стані та був транспортований до медичних закладів у Дніпрі, в той час, як решта постраждалих отримують необхідну допомогу в Донецькій області. Через складну безпекову ситуацію наразі рятувально-пошукова операція призупинена.