Воздушная тревога ночью 7 сентября — какие области под угрозой атаки ударных БпЛА

"Шахеды" продолжают атаковать Украину — тревога распространилась на большинство областей
Воздушную тревогу сейчас, ночью в субботу, 7 сентября, объявили в 14 областях. Красные на карте воздушных тревог Ровенская, Тернопольская, Львовская, Хмельницкая, Черновицкая, Житомирская, Винницкая, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.
Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал о движении ударных БпЛА.
Что известно о воздушной тревоге ночью 7 сентября
По состоянию на 02:53, по информации "Николаевского Ванька", один "Шахед" пролетал Черновицкую область, еще один дрон шел с севера Тернопольской области курсом на запад. Два БпЛА зафиксировали на границе Винницкой и Хмельницкой областей. Еще один "Шахед" перелетал из Кировоградской области в Черкасскую область. Два дрона приближались к Борисполю, а еще два были в Белоцерковском районе. По одному "Шахеду" обнаружили в Конотопском районе и Ахтырке, а также курсом на Нежин и Славутич. Четыре БпЛА летели на севере Полтавской области, а еще два направлялись в сторону Купянского района. Также один "Шахед" улетел в Беларусь курсом в направлении Мозыря.
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