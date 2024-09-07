Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Шахеды" продолжают атаковать Украину — тревога распространилась на большинство областей arrow

"Шахеды" продолжают атаковать Украину — тревога распространилась на большинство областей

7 сентября 2024 02:54
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога ночью 7 сентября — какие области под угрозой атаки ударных БпЛА
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью в субботу, 7 сентября, объявили в 14 областях. Красные на карте воздушных тревог Ровенская, Тернопольская, Львовская, Хмельницкая, Черновицкая, Житомирская, Винницкая, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал о движении ударных БпЛА.

Читайте также:
Атака "Шахедов" ночью 7 сентября
Карта воздушных тревог по состоянию на 02:54 7 сентября

Что известно о воздушной тревоге ночью 7 сентября

Атака "Шахедов" ночью 7 сентября
Скриншот сообщений Telegram-канала "Николаевский Ванек"

По состоянию на 02:53, по информации "Николаевского Ванька", один "Шахед" пролетал Черновицкую область, еще один дрон шел с севера Тернопольской области курсом на запад. Два БпЛА зафиксировали на границе Винницкой и Хмельницкой областей. Еще один "Шахед" перелетал из Кировоградской области в Черкасскую область. Два дрона приближались к Борисполю, а еще два были в Белоцерковском районе. По одному "Шахеду" обнаружили в Конотопском районе и Ахтырке, а также курсом на Нежин и Славутич. Четыре БпЛА летели на севере Полтавской области, а еще два направлялись в сторону Купянского района. Также один "Шахед" улетел в Беларусь курсом в направлении Мозыря.

Также важные новости дня по теме:

беспилотники обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Какое наказание грозит админам Telegram-каналов, которые "сливают" данные о ТЦК — ответ адвоката

Срочная новость

03:51 Обломки упали на территории дома и детсада — в КГВА сообщили о последствиях атаки БпЛА на Киев

03:26 На фронте нужны люди, умеющие управлять боевой техникой — кого приглашают в полк "Азов"

03:18 В Киеве раздались взрывы, работает ПВО по вражеским дронам

03:09 В Киеве и почти по всей Украине объявлена тревога

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

02:57 Нардеп заявила, что третья мировая война в гибридном формате уже идет

02:54 "Шахеды" продолжают атаковать Украину — тревога распространилась на большинство областей

02:13 Девятый день Паралимпиады снова был для Украины победным — сколько медалей завоевали украинцы

01:43 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА назвали причину

01:32 Курсант после отчисления из вуза и мобилизации не захотел платить за обучение — что решил суд

04:30 Какое наказание грозит админам Telegram-каналов, которые "сливают" данные о ТЦК — ответ адвоката

Срочная новость

03:51 Обломки упали на территории дома и детсада — в КГВА сообщили о последствиях атаки БпЛА на Киев

03:26 На фронте нужны люди, умеющие управлять боевой техникой — кого приглашают в полк "Азов"

03:18 В Киеве раздались взрывы, работает ПВО по вражеским дронам

03:09 В Киеве и почти по всей Украине объявлена тревога

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

02:57 Нардеп заявила, что третья мировая война в гибридном формате уже идет

02:54 "Шахеды" продолжают атаковать Украину — тревога распространилась на большинство областей

02:13 Девятый день Паралимпиады снова был для Украины победным — сколько медалей завоевали украинцы

01:43 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА назвали причину

01:32 Курсант после отчисления из вуза и мобилизации не захотел платить за обучение — что решил суд

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования