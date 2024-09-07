Повітряна тривога вночі 7 вересня — які області під загрозою атаки ударних БпЛА

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Повітряну тривогу зараз, уночі в суботу, 7 вересня, оголосили в 14 областях. Червоні на карті повітряних тривог Рівненська, Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про рух ударних БпЛА.

Читайте також:

Карта повітряних тривог станом на 02:54 7 вересня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 7 вересня

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Станом на 02:53, за інформацією "Николаевского Ванька", один "Шахед" пролітав Чернівецьку область, ще один дрон прямував із півночі Тернопільської області курсом на захід. Два БпЛА зафіксували на межі Вінницької та Хмельницької областей. Ще один "Шахед" перелітав із Кіровоградської області в Черкаську область. Два дрони наближалися до Борисполя, а ще два були в Білоцерківському районі. По одному "Шахеду" виявили в районі Конотопа й Ахтирки, а також курсом на Ніжин і Славутич. Чотири БпЛА летіли на півночі Полтавської області, а ще два прямували в бік Купянського району. Також один "Шахед" полетів у Білорусь курсом у напрямку Мозиря.