Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Шахеди" продовжують атакувати Україну — тривога поширилася на більшість областей arrow

"Шахеди" продовжують атакувати Україну — тривога поширилася на більшість областей

7 вересня 2024 02:54
Чекарьова Марія - редактор
Повітряна тривога вночі 7 вересня — які області під загрозою атаки ударних БпЛА
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, уночі в суботу, 7 вересня, оголосили в 14 областях. Червоні на карті повітряних тривог Рівненська, Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про рух ударних БпЛА.

Читайте також:
Атака "Шахедів" уночі 7 вересня
Карта повітряних тривог станом на 02:54 7 вересня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 7 вересня

Атака "Шахедів" уночі 7 вересня
Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Станом на 02:53, за інформацією "Николаевского Ванька", один "Шахед" пролітав Чернівецьку область, ще один дрон прямував із півночі Тернопільської області курсом на захід. Два БпЛА зафіксували на межі Вінницької та Хмельницької областей. Ще один "Шахед" перелітав із Кіровоградської області в Черкаську область. Два дрони наближалися до Борисполя, а ще два були в Білоцерківському районі. По одному "Шахеду" виявили в районі Конотопа й Ахтирки, а також курсом на Ніжин і Славутич. Чотири БпЛА летіли на півночі Полтавської області, а ще два прямували в бік Купянського району. Також  один "Шахед" полетів у Білорусь курсом у напрямку Мозиря.

Також важливі новини дня по темі:

 

безпілотники обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

03:51 Уламки впали на території будинку та дитсадка — у КМВА повідомили про наслідки атаки БпЛА на Києв

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють керувати бойовою технікою — кого запрошують до полку "Азов"

03:18 У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожим дронам

03:09 У Києві та майже по всій Україні оголошено тривогу

02:57 Нардеп заявила, що Третя світова війна в гібридному форматі вже триває

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

02:54 "Шахеди" продовжують атакувати Україну — тривога поширилася на більшість областей

02:13 Дев'ятий день Паралімпіади знову був для України переможним — скільки медалей завоювали українці

01:43 На Київщині лунають вибухи — в ОВА назвали причину

01:32 Курсант після відрахування з вишу та мобілізації не схотів платити за навчання — що вирішив суд

01:30 Виїзд за кордон для супроводу людини з інвалідністю — які документи вимагає закон

Термінова новина

03:51 Уламки впали на території будинку та дитсадка — у КМВА повідомили про наслідки атаки БпЛА на Києв

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють керувати бойовою технікою — кого запрошують до полку "Азов"

03:18 У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожим дронам

03:09 У Києві та майже по всій Україні оголошено тривогу

02:57 Нардеп заявила, що Третя світова війна в гібридному форматі вже триває

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

02:54 "Шахеди" продовжують атакувати Україну — тривога поширилася на більшість областей

02:13 Дев'ятий день Паралімпіади знову був для України переможним — скільки медалей завоювали українці

01:43 На Київщині лунають вибухи — в ОВА назвали причину

01:32 Курсант після відрахування з вишу та мобілізації не схотів платити за навчання — що вирішив суд

01:30 Виїзд за кордон для супроводу людини з інвалідністю — які документи вимагає закон

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги