Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Еще одна страна НАТО присоединилась к операции по подготовке украинских воинов arrow

Еще одна страна НАТО присоединилась к операции по подготовке украинских воинов

16 ноября 2023 09:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Еще одна страна НАТО присоединилась к операции по подготовке украинских воинов
Украинские военные. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Румыния стала десятым государством, которое присоединилось к многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС. Она будет готовить украинских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Операция ИНТЕРФЛЕКС

Подготовка будет проводиться по программе базовой военной подготовки под руководством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, присоединившись к следующим партнерам:

  • Швеция;
  • Канада;
  • Нидерланды;
  • Дания;
  • Новая Зеландия;
  • Литва;
  • Австралия;
  • Норвегия;
  • Финляндия.

В Генштабе ВСУ сообщили, что уже 30 тысяч украинских военных прошли подготовку по программе операции ИНТЕРФЛЕКС.

"Это было бы неосуществимо без наших международных партнеров. С начала программы в июне 2022 года десять стран-партнеров предоставили свой военный персонал для обучения так же, как вкладывая жизненно важный опыт, учебные методики и понимание боевых действий на передовой", — говорится в сообщении.

К ним относятся: Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды и Австралия.

Напомним, начались 631 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Воины ВСУ храбро бьют по оккупантам и уничтожают их технику для ведения войны.

Также мы писали, что российские оккупанты решили пойти "мясным штурмом" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме