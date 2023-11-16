Еще одна страна НАТО присоединилась к операции по подготовке украинских воинов
Румыния стала десятым государством, которое присоединилось к многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС. Она будет готовить украинских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Операция ИНТЕРФЛЕКС
Подготовка будет проводиться по программе базовой военной подготовки под руководством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, присоединившись к следующим партнерам:
- Швеция;
- Канада;
- Нидерланды;
- Дания;
- Новая Зеландия;
- Литва;
- Австралия;
- Норвегия;
- Финляндия.
В Генштабе ВСУ сообщили, что уже 30 тысяч украинских военных прошли подготовку по программе операции ИНТЕРФЛЕКС.
"Это было бы неосуществимо без наших международных партнеров. С начала программы в июне 2022 года десять стран-партнеров предоставили свой военный персонал для обучения так же, как вкладывая жизненно важный опыт, учебные методики и понимание боевых действий на передовой", — говорится в сообщении.
К ним относятся: Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды и Австралия.
Напомним, начались 631 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Воины ВСУ храбро бьют по оккупантам и уничтожают их технику для ведения войны.
Также мы писали, что российские оккупанты решили пойти "мясным штурмом" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их.
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