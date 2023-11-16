Еще одна страна НАТО присоединилась к операции по подготовке украинских воинов

Украинские военные. Фото: mil.gov.ua

Румыния стала десятым государством, которое присоединилось к многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС. Она будет готовить украинских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Подготовка будет проводиться по программе базовой военной подготовки под руководством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, присоединившись к следующим партнерам:

Швеция;

Канада;

Нидерланды;

Дания;

Новая Зеландия;

Литва;

Австралия;

Норвегия;

Финляндия.

В Генштабе ВСУ сообщили, что уже 30 тысяч украинских военных прошли подготовку по программе операции ИНТЕРФЛЕКС.

"Это было бы неосуществимо без наших международных партнеров. С начала программы в июне 2022 года десять стран-партнеров предоставили свой военный персонал для обучения так же, как вкладывая жизненно важный опыт, учебные методики и понимание боевых действий на передовой", — говорится в сообщении.

К ним относятся: Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды и Австралия.

Напомним, начались 631 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Воины ВСУ храбро бьют по оккупантам и уничтожают их технику для ведения войны.

Также мы писали, что российские оккупанты решили пойти "мясным штурмом" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их.