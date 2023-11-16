У Генштабі відзвітували про успішні удари ЗСУ по окупантах

Воїн ЗСУ поряд з військовою технікою. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 631 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Воїни ЗСУ хоробро б'ють по окупантах та знищують їхню техніку для ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також ще три — по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також були удари по 13 артилерійських засобах, складу боєприпасу та засобу ППО ворога.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі додали, що на Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах російських загарбників.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 16 листопада

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив:

особового складу — близько 315 620 (+1 330) осіб;

танків — 5 388 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 121 (+17) одиниця;

артилерійських систем — 7 683 (+36) одиниці;

РСЗВ — 892 (+8) одиниці;

засобів ППО — 585 (+3) одиниць;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 689 (+14) одиниць;

крилатих ракет — 1 563 (+1) одиниці;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 060 (+40) одиниць;

спеціальної техніки — 1 084 (+1) одиниці.

Орієнтовні втрати російських окупантів на 16 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, друга зима в Україні пройде у війні. Українські захисники та захисниці продовжать боронити нашу Батьківщину від окупантів. Та з високою ймовірністю, погода в країні впливатиме на перебіг бойових дій. Дощі, сніг, морози ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.

Також ми писали, що російські окупанти намагаються відновити ініціативу на фронті. Ворог проводить декілька одночасних наступальних операцій на сході України. Наразі невідомо, чи зможе армія РФ повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту.