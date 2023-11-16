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В Генштабе отчитались об успешных ударах ВСУ по оккупантам

16 ноября 2023 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе отчитались об успешных ударах ВСУ по оккупантам
Воин ВСУ рядом с военной техникой. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 631 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Воины ВСУ храбро бьют по оккупантам и уничтожают их технику для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также еще три — по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также были удары по 13 артиллерийским средствам, складу боеприпаса и средству ПВО врага.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе добавили, что на Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам российских захватчиков.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 16 ноября

С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял:

  • личного состава — около 315 620 (+1 330) человек;
  • танков — 5 388 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10 121 (+17) единица;
  • артиллерийских систем — 7 683 (+36) единицы;
  • РСЗО — 892 (+8) единицы;
  • средств ПВО — 585 (+3) единиц;
  • самолетов — 323 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 689 (+14) единиц;
  • крылатых ракет — 1 563 (+1) единицы;
  • кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 060 (+40) единиц;
  • специальной техники — 1 084 (+1) единицы.
Ориентировочные потери российских оккупантов на 16 ноября
Ориентировочные потери российских оккупантов на 16 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, вторая зима в Украине пройдет в войне. Украинские защитники и защитницы продолжат защищать нашу Родину от оккупантов. Но с высокой вероятностью погода в стране будет влиять на ход боевых действий. Дожди, снег, морозы усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Также мы писали, что российские оккупанты пытаются возобновить инициативу на фронте. Враг проводит несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины. Пока неизвестно, сможет ли армия РФ полностью возобновить инициативу, поскольку украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.

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