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Ще одна країна НАТО приєдналася до операції з підготовки українських воїнів

16 листопада 2023 09:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ще одна країна НАТО приєдналася до операції з підготовки українських воїнів
Українські військові. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Румунія стала десятою державою, яка приєдналася до багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС. Вона підготовлюватиме українських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Операція ІНТЕРФЛЕКС

Підготовка відбуватиметься за програмою базової військової підготовки під керівництвом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, приєднавшись до таких партнерів:

  • Швеція;
  • Канада;
  • Нідерланди;
  • Данія;
  • Нова Зеландія;
  • Литва;
  • Австралія;
  • Норвегія;
  • Фінляндія.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вже 30 тисяч українських військових пройшли підготовку за програмою операції ІНТЕРФЛЕКС.

"Це було б нездійсненно без наших міжнародних партнерів. Із початку програми в червні 2022 року десять країн-партнерів надали свій військовий персонал для навчання так само, як вкладаючи життєво важливий досвід, навчальні методики і розуміння бойових дій на передовій", — йдеться у повідомленні.

До цих країн належать: Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди та Австралія.

Нагадаємо, розпочалася 631 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Воїни ЗСУ хоробро б'ють по окупантах та знищують їхню техніку для ведення війни.

Також ми писали, що російські окупанти вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58 мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.

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