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Шойгу заявил, что страны Запада хотят нанести России стратегическое поражение

30 октября 2023 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шойгу заявил, что страны Запада хотят нанести России стратегическое поражение
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны Запада хотят нанести его стране стратегическое поражение. По его словам, для этого Украину "используют как таран".

Об этом Сергей Шойгу сказал на десятом Пекинском Сяншанском форуме, передают росСМИ.

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Что сказал Шойгу

Глава Минобороны РФ попытался еще раз оправдать военную агрессию против Украины якобы "агрессивными шагами" Запада. По словам Шойгу, США игнорируют законные права российской стороны на собственную безопасность. Он говорит, что страны Запада продвигали НАТО на восток, и именно поэтому Россия решила напасть на Украину.

"В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России стратегического поражения в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала", — заявил Шойгу.

Российский министр также обвинил Штаты в подрыве основ международной безопасности и стратегической стабильности. Шойгу заявил, что действия США якобы "вызвали катаклизм в сфере международных отношений".

Напомним, Минобороны РФ активно публикует материалы, где глава ведомства Сергей Шойгу, по их словам, активно вовлечен в конфликт с Украиной. По их словам, Шойгу якобы иногда посещает фронт.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление Украины. Таким образом, он стремится вернуть своей армии инициативу на фронте.

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