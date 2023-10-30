Шойгу заявив, що країни Заходу хочуть завдати Росії стратегічної поразки

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що країни Заходу хочуть завдати його країні стратегічної поразки. За його словами, для цього Україну "використовують як таран".

Про це Сергій Шойгу сказав на десятому Пекінському Сяншанському форумі, передають росЗМІ.

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Очільник Міноборони РФ спробував вкотре виправдати військову агресію проти України нібито "агресивними кроками" Заходу. За словами Шойгу, США ігнорують законні права російської сторони на власну безпеку. Він каже, що країни Заходу здійснювали просування НАТО на схід, і саме тому Росія вирішила напасти на Україну.

"У відповідь Захід відкрито взяв курс на завдання Росії стратегічної поразки в розв'язаній проти нас гібридній війні. В якості тарану цинічно обрано Україну, якій відводиться роль лише витратного матеріалу", — заявив Шойгу.

Російський міністр також звинуватив Штати у підриві основ міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Шойгу заявив, що дії США нібито "спричинили катаклізм у сфері міжнародних відносин".

Нагадаємо, Міноборони РФ активно публікує матеріали, де глава відомства Сергій Шойгу, за їхніми словами, активно залучений до конфлікту з Україною. За їхніми словами, Шойгу нібито іноді відвідує фронт.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зупинити контрнаступ України. Таким чином, він прагне повернути своїй армії ініціативу на фронті.