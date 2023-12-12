Штурмовая группа ВСУ отбила у врага один из терриконов в пределах Горловки

Украинские воины поднимают сине-желтое знамя над терриконом в районе Горловки. Фото: скриншот

Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила выбила врага из одного из терриконов под Горловкой. В результате боя украинские воины взяли пленных.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Наши герои — штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг", — говорится в сообщении.

Бойцы бригады взяли в плен пятерых вражеских солдат. С ними обращались вежливо и даже напоили чаем. Теперь они пополнят обменный фонд.

Следует отметить, что террикон, отраженный у российских захватчиков украинскими воинами, был оккупирован пророссийскими боевиками еще в 2014 году.

Ранее мы сообщали, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.

Напомним, что украинские военные контратаковали вблизи Авдеевки вчера, 5 декабря. Силы обороны продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.