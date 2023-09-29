Штурмовые действия ВСУ и неудачное наступление россиян: вечерняя сводка Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 29 сентября, завершаются уже 583 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Враг продолжает обстреливать населенные пункты нашей страны и терроризировать мирных украинцев.

О ситуации на фронте по состоянию на данный момент рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Удары оккупантов по Украине

За минувшие сутки противник нанес пять ракетных и 38 авиационных ударов, 19 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских воинов и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — отметили в сообщении.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные продолжают проводить наступление на Мелитопольском направлении. Также они производят наступательные и штурмовые действия на Бахмутском направлении. На этих территориях ВСУ наносят удары по живой силе и технике армии РФ.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"В течении суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте

Сейчас обстановка на юге и востоке нашей страны очень сложная.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют свое присутствие в приграничных районах и продолжают обстреливать населенные пункты с территории России.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском и Лиманском направлениях враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении армия РФ пыталась восстановить свое положение в районе Клещиевки в Донецкой области, однако без успехов.

На Авдеевском направлении аналогичная ситуация. Там враг хочет восстановить свое утраченное положение в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении на протяжении суток наши военные успешно отразили вражеские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении ВСУ отбили атаку врага в районе западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении российские оккупанты без успехов хотели восстановить свою утраченную позицию в районах Работиного и Вербового.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, в четверг, 28 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Вражеская атака отобрала жизни трех женщин.