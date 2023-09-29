Штурмові дії ЗСУ та невдалий наступ росіян: вечірнє зведення Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 29 вересня, завершується вже 583 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ворог продовжує і далі обстрілювати населені пункти нашої країни та тероризувати мирних українців.

Про ситуацію на фронті станом на зараз розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Удари окупантів по Україні

За минулу добу противник завдав п'ять ракетних та 38 авіаційних ударів, 19 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських воїнів та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — зазначили у повідомленні.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові продовжують проводити наступ на Мелітопольському напрямку. Також вони проводять наступальні та штурмові дії на Бахмутському напрямку. На цих територіях ЗСУ завдають ударів по живій силі та техніці армії РФ.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника", — додали у Генштабі.

Ситуація на фронті

Наразі обстановка на півдні та сході нашої країни є дуже складною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають свою присутність у прикордонних районах та продовжують обстрілювати населені пункти з території Росії.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківської, Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку армія РФ намагалася відновити своє положення в районі Кліщіївки, що на Донеччині, проте без успіхів.

На Авдіївському напрямку аналогічна ситуація. Там ворог хоче відновити своє втрачене положення в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші військові успішно відбили ворожі атаки в районі Мар’їнки та Новомихайлівки.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога в районі західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські окупанти без успіхів хотіли відновити свою втрачену позицію в районах Роботиного та Вербового.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, в четвер, 28 вересня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок.